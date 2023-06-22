Прокуратура проверит причастность экс-нардепа Дубового к мошенничеству с наследством покойного бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Публичное обращение сына покойного бизнесмена Александра Ксенофонтова Ивана, в котором он называет возможных причастных к мошенническому завладению имущества его семьи, будет приобщено к материалам уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Цитата
«Публичное обращение Ивана Ксенофонтова, сына покойного бизнесмена Александра Ксенофонтова, в котором он называет возможных причастных к мошенничеству лиц, будет приобщено к материалам уголовного производства.
Среди них в частности - нардеп VI и VII созывов Александр Дубовой и экс-депутат Одесского облсовета Олег Бабенко», - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что уголовное производство по факту мошенничества и противоправного присвоения имущества столичного бизнесмена Ксенофонтова было открыто в 2020 году. В 2021 году его вдове Оксане Ксенофонтовой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины.
«Досудебным расследованием установлено, что Оксана Ксенофонтова вместе с другими лицами подделали документы, чтобы присвоить имущество покойного мужа. В частности была подделана подпись Александра Ксенофонтова, которым тот якобы назначил Оксану Ксенофонтову руководителем своей компании», - рассказали в прокуратуре.
В целом Оксана Ксенофонтова вместе с другими лицами противоправно присвоила имущество мужа на сумму более 300 млн грн. Потерпевшей стороной в уголовном производстве являются дети бизнесмена, констатировали в столичной прокуратуре.
«Все время Оксана Ксенофонтова злостно уклоняется от следственных органов и находится во всеукраинском розыске. Предоставлено разрешение на ее принудительный привод в суд для избрания меры пресечения», - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее Иван Ксенофонтов опубликовал видеообращение, где рассказал, как Оксана Жук (Ксенофонтова) совместно с приспешниками - Александром Дубовым и Олегом Бабенко - стала владельцем имущества и компаний покойного бизнесмена на сумму более 300 млн грн.
Также напомним, Ксенофонтов объявил денежное вознаграждение за поиск мачехи. Размер вознаграждения составляет 300 000 грн.