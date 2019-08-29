Прокуратура оскаржить вирок жінці, з вини якої з голоду помер її однорічний син
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Прокуратура Києва оскаржить вирок жінці, з вини якої з голоду помер її однорічний син. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Сьогодні у Голосіївському районному суді відбулося оголошення вироку жінці, яка на 11 днів залишила в закритій квартирі без нагляду двох своїх дітей - однорічного сина та дворічну доньку. Хлопчик помер, а дівчинку вдалось врятувати", - йдеться в повідомленні.
Суд засудив жінку до 8 років позбавлення волі. У той же час прокуратура наполягала на призначенні обвинуваченій довічного позбавлення волі за п.2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).
"У зв’язку з цим, прокуратурою до Київського апеляційного суду готується апеляційна скарга з вимогою перегляду вказаного вироку Голосіївського райсуду Києва", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, сьогодні суд оголосив вирок жінці, з вини якої від голоду помер її однорічний син.
Моторошний злочин стався у грудні 2016 року. 21-річна жителька Києва на 11 днів залишила однорічного сина та 2-річну доньку без їжі та води у зачиненій квартирі.