Прокуратура обжалует приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Прокуратура Киева обжалует приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Сегодня в Голосеевском районном суде состоялось оглашение приговора женщине, которая на 11 дней оставила в закрытой квартире без присмотра двух своих детей - годовалого сына и двухлетнюю дочь. Мальчик умер, а девочку удалось спасти", - говорится в сообщении.
Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы. В то же время прокуратура настаивала на назначении обвиняемой пожизненного лишения свободы по п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).
"В связи с этим, прокуратурой в Киевский апелляционный суд готовится апелляционная жалоба с требованием пересмотра указанного приговора Голосеевского райсуда Киева", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, сегодня суд объявил приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын.
Жуткое преступление произошло в декабре 2016 года. 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без пищи и воды в закрытой квартире.