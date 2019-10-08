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Прокуратура оголосила підозру екс-нардепу за фактом заволодіння коштів на суму 1,1 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратурою міста Києва в межах провадження щодо заволодіння коштами банківської установи АТ “Укрсиббанк” повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, пише УНН з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Прокуратура оголосила підозру екс-нардепу за фактом заволодіння коштів на суму 1,1 млрд грн

“Так, під час досудового слідства встановлено, що колишній народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII скликань, упродовж 2008 — 2018 років, діючи як організатор злочину за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній „АІС“ шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, одержаними від АТ „УкрСиббанк“ на підставі кредитних договорів, чим завдали збитки вищевказаній банківській установі на суму понад 1,1 млрд гривень”, — вказано у повідомленні.

За результатами слідства колишньому народному депутату оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та за ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, що видається чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, за попередньою змовою групою осіб).

У прокуратурі також додали, що: “раніше у межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру генеральному директору Корпорації „АИС“, а також топ-менеджерам ПП „Імпульс-В“ (директору та засновнику) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах”.

Як писав УНН раніше, генпрокуратура підозрює екс-нардепа Колєснікова у спричиненні збитків державі у понад 16 млн грн.

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