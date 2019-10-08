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Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу по факту завладения средств на сумму 1,1 млрд грн

Киев • УНН

 • 12405 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО “УкрСиббанк” сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу по факту завладения средств на сумму 1,1 млрд грн

“Так, во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 — 2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний „АИС“ мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО „УкрСиббанк“ на основании кредитных договоров, чем нанесли ущерб вышеуказанной банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд гривен”, — указано в сообщении.

По результатам следствия бывшему народному депутату объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, выдаваемого или заверяемого предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

В прокуратуре также добавили, что: “раньше в границах данного уголовного производства сообщено о подозрение генеральному директору Корпорации „АИС“, а также топ-менеджерам ЧП „Импульс-B“ (директору и учредителю) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст . 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах”.

Как писал УНН ранее, Генпрокуратура подозревает экс-нардепа Колесникова в причинении ущерба государству более чем 16 млн грн.

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