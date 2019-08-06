Прокуратура клопотатиме про домашній арешт для суддів у справі ОАСК - Луценко

“Наступного тижня буде ключова подія — ми, ГПУ, подамо клопотання про обрання запобіжного заходу щодо чотирьох суддів”, — сказав Луценко.

Він нагадав, що судді згідно рішення ВР мають “спеціальний фільтр перед обранням запобіжного заходу в суді” — Вищу раду правосуддя.

“Ми будемо клопотати домашній арешт і відсторонення від виконання обов’язків. Саме там на площадці ВРП буде зрозуміло, чи здатна судова система об’єктивно працювати зі слідством щодо своїх колег, чи ні... Ми подамо своє клопотання не пізніше п’ятниці, ВРП має розглянути це питання не пізніше наступних семи днів”, — додав Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.

А вже 2 серпня заступник Генерального прокурора повідомив трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси про підозру.