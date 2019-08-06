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Прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте для судей по делу ОАСК - Луценко

Прокуратура будет ходатайствовать о домашнем аресте для судей по делу ОАСК - Луценко

Киев  •  УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генеральная прокуратура не позднее пятницы подаст ходатайство об отстранении трех судей Окружного административного суда Киева и одного судьи Суворовского райсуда Одессы. Также ГПУ будет ходатайствовать о домашнем аресте для всех четырех судей. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире радио "НВ", передает корреспондент УНН.

"На следующей неделе будет ключевое событие - мы, ГПУ, подадим ходатайство об избрании меры пресечения в отношении четырех судей", - сказал Луценко.

Он напомнил, что судьи по решению ВР имеют "специальный фильтр перед избранием меры пресечения в суде" - Высший совет правосудия.

"Мы будем ходатайствовать о домашнем аресте и отстранении от исполнения обязанностей. Там, на площадке ВСП, будет понятно, способна ли судебная система объективно работать со следствием в отношении своих коллег или нет ... Мы подадим свое ходатайство не позднее пятницы, ВСП должен рассмотреть этот вопрос не позднее следующих семи дней", - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

А уже 2 августа заместитель Генерального прокурора сообщил трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского райсуда Одессы о подозрении.

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