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Прокуратура Києва прокоментувала рішення суду закрити справу проти глави МОЗ часів Януковича

Прокуратура Києва прокоментувала рішення суду закрити справу проти глави МОЗ часів Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прокуратура столиці на власній сторінці у Facebook прокоментувала повідомлення про рішення Голосіївського суду Києва закрити справу проти очільниці МОЗ часів Віктора Януковича, пише УНН.

“20.08.2019 у ЗМІ було поширено інформацію щодо прийняття Голосіївським районним судом м. Києва рішення за скаргою адвоката про зобов’язання уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження відносно екс-посадовця МОЗ України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України”, — вказано у повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, що: “орган досудового розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на території Дніпровського району столиці, у зв’язку з чим Голосіївський районний суд м. Києва не є уповноваженим судом для прийняття такого рішення”.

Крім того, судове засідання проведено без представника прокуратури та без вивчення матеріалів провадження.

Зважаючи на викладене, столичною прокуратурою після отримання рішення Голосіївського райсуду м. Києва, яке наразі не надійшло, буде подано на нього апеляційну скаргу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що захист колишньої очільниці МОЗ України у часи президентства Віктора Януковича просив закрити справу у зв’язку з відсутністю доказів винності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України; відсутністю події кримінального правопорушення та закінченням строків досудового розслідування.

Як повідомляв УНН, Окружний адмінсуд поновив Миколу Голомшу на посаді заступника Генпрокурора.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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