Прокуратура Киева прокомментировала решение суда закрыть дело против главы Минздрава времен Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Прокуратура столицы на собственной странице в Facebook прокомментировала сообщение о решении Голосеевского суда Киева закрыть дело против руководительницы Минздрава времен Виктора Януковича, пишет УНН.
“20.08.2019 в СМИ была распространена информация о принятии Голосеевским районным судом г. Киева решение по жалобе адвоката об обязательствах уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении экс-чиновника Минздрава Украины, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины”, — указано в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что: “орган досудебного расследования в данном уголовном производстве находится на территории Днепровского района столицы, в связи с чем районный суд г. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения”.
Кроме того, судебное заседание проведено без представителя прокуратуры и без изучения материалов производства.
Исходя из вышеизложенного, столичной прокуратурой после получения решения Голосеевского райсуда г. Киева, которое пока не поступило, будет представленно на него апелляционную жалобу.
Ранее СМИ сообщали, что защита бывшей главы Минздрава Украины во времена президентства Виктора Януковича просила закрыть дело в связи с отсутствием доказательств виновности в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины; отсутствием события уголовного правонарушения и истечением сроков досудебного расследования.
Как сообщал УНН, Окружной админсуд восстановил Николая Голомшу в должности заместителя Генпрокурора.