Прокуратура Києва оголосила екс-посадовцю Деснянської РДА підозру у розтраті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишньому першому заступнику Деснянської районної державної адміністрації у м.Києві оголошено підозру у розтраті державних коштів. Про це повідомила пресс-служба прокуратури міста Києва №3 у Facebook, передає УНН.
“За результатами розслідування зазначеній особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави”, — йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування установлено, що у 2016 році вказаний посадовець, виконуючи обов’язки голови Деснянської РДА, прийняв рішення про виділення понад 1 млн грн бюджетних коштів на капітальний ремонт об’єктів теплопостачання.
Однак, як з’ясувалося, вказані об’єкти не перебували у віданні райдержадміністрації, а були передані у володіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”, і відтак мали ремонтуватись за рахунок вказаного підприємства.
Збитки, завдані державі діями посадовця, підтверджені висновками судово-економічної експертизи.
За результатами розслідування зазначеній особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Досудове розслідування триває.
Процесуальний супровід у справі здійснювали співробітники УЗЕ у м. Києві, слідчі Деснянського управління поліції спільно із Київською місцевою прокуратурою № 3.
Нагадаємо, посадовців Українського агентства з авторських та суміжних прав викрили у розтраті понад 4 млн гривень.