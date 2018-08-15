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Прокуратура Києва оголосила екс-посадовцю Деснянської РДА підозру у розтраті

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишньому першому заступнику Деснянської районної державної адміністрації у м.Києві оголошено підозру у розтраті державних коштів. Про це повідомила пресс-служба прокуратури міста Києва №3 у Facebook, передає УНН.

Прокуратура Києва оголосила екс-посадовцю Деснянської РДА підозру у розтраті

“За результатами розслідування зазначеній особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави”, — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування установлено, що у 2016 році вказаний посадовець, виконуючи обов’язки голови Деснянської РДА, прийняв рішення про виділення понад 1 млн грн бюджетних коштів на капітальний ремонт об’єктів теплопостачання.

Однак, як з’ясувалося, вказані об’єкти не перебували у віданні райдержадміністрації, а були передані у володіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”, і відтак мали ремонтуватись за рахунок вказаного підприємства.

Збитки, завдані державі діями посадовця, підтверджені висновками судово-економічної експертизи.

За результатами розслідування зазначеній особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Досудове розслідування триває.

Процесуальний супровід у справі здійснювали співробітники УЗЕ у м. Києві, слідчі Деснянського управління поліції спільно із Київською місцевою прокуратурою № 3.

Нагадаємо, посадовців Українського агентства з авторських та суміжних прав викрили у розтраті понад 4 млн гривень.

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