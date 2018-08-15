Прокуратура Киева объявила экс-чиновнику Деснянской РГА подозрение в растрате

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 2876 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 12823 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 22713 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 51100 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 50394 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 31508 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58962 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105437 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 161505 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145453 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 44351 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 37007 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 40015 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38320 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14030 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 4396 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 38994 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 51110 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 50404 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 161510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 14518 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18935 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20731 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22787 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25509 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Прокуратура Киева объявила экс-чиновнику Деснянской РГА подозрение в растрате

Киев • УНН

 • 10157 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Бывшему первому заместителю Деснянской районной государственной администрации в Киеве объявлено подозрение в растрате государственных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева №3, передает УНН.

Прокуратура Киева объявила экс-чиновнику Деснянской РГА подозрение в растрате

“По результатам расследования указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога”, - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в 2016 году указанное должностное лицо, выполняя обязанности главы Деснянской РГА, приняло решение о выделении более 1 млн грн бюджетных средств на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.

Однако, как выяснилось, указанные объекты не находились в ведении райгосадминистрации, а были переданы во владение и пользование ОАО “АК ”Киевводоканал", и поэтому должны были ремонтироваться за счет указанного предприятия.

Ущерб, нанесенный государству действиями должностного лица, подтвержден выводами судебно-экономической экспертизы.

По результатам расследования указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога. Досудебное расследование продолжается.

Процессуальный сопровождение по делу осуществляли сотрудники УЗЭ в г. Киеве, следователи Деснянского управления полиции совместно с Киевской местной прокуратурой № 3.

Напомним, должностных лиц Украинского агентства авторских и смежных прав уличили в растрате более 4 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.81
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,580.79