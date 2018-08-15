Прокуратура Киева объявила экс-чиновнику Деснянской РГА подозрение в растрате
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Бывшему первому заместителю Деснянской районной государственной администрации в Киеве объявлено подозрение в растрате государственных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева №3, передает УНН.
“По результатам расследования указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога”, - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено, что в 2016 году указанное должностное лицо, выполняя обязанности главы Деснянской РГА, приняло решение о выделении более 1 млн грн бюджетных средств на капитальный ремонт объектов теплоснабжения.
Однако, как выяснилось, указанные объекты не находились в ведении райгосадминистрации, а были переданы во владение и пользование ОАО “АК ”Киевводоканал", и поэтому должны были ремонтироваться за счет указанного предприятия.
Ущерб, нанесенный государству действиями должностного лица, подтвержден выводами судебно-экономической экспертизы.
По результатам расследования указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога. Досудебное расследование продолжается.
Процессуальный сопровождение по делу осуществляли сотрудники УЗЭ в г. Киеве, следователи Деснянского управления полиции совместно с Киевской местной прокуратурой № 3.
Напомним, должностных лиц Украинского агентства авторских и смежных прав уличили в растрате более 4 млн гривен.