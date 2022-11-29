Програш путіна в інтересах нашої безпеки: Столтенберг і Блінкен зустрілися у Бухаресті

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"Нам потрібно об’єднатися, оскільки в інтересах нашої безпеки гарантувати, що президент путін не переможе, тому що це надішле повідомлення про те, що авторитарні лідери можуть добитися свого, використовуючи жорстоку військову силу", - наголосив Столтенберг.

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Сьогодні у Бухаресті відбудеться засідання Ради міністрів НАТО, під час якого обговорять надання Україні боєприпасів, нового військового обладнання та питання підтримки енергетики.

Як пише Bloomberg, ознайомлені із ситуацією особи повідомили, що під час саміту Україну не приймуть в НАТО. На їх думку, всі зусилля зараз мають бути спрямовані на те, щоб Україна виграла війну з росією