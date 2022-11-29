Україну не приймуть в НАТО на саміті в Бухаресті – Bloomberg

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"Партнери України по НАТО збираються обговорити цього тижня додаткові системи протиповітряної оборони для боротьби з росією, але жодного суттєвого прогресу у виконанні 14-річної обіцянки дозволити Києву приєднатися до їхнього Альянсу не буде", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, учасники саміту планують повторити, що двері НАТО залишаються відчиненими, але, за словами людей, знайомих із ситуацією, "зараз не час для приєднання України". Також видання пише що, союзники з обережністю поставилися до поновлення запиту України, оскільки "зобов'язання блоку з колективної оборони можуть втягнути їх у прямий конфлікт із росією".

За словами високопоставленого європейського дипломата, через вторгнення росії в Україну деякі союзники наполягають на тому, щоб надати Києву "пряміший шлях" до членства в НАТО, але єдиної думки немає. Учасники погоджуються з тим, що зараз основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти Україні виграти війну.

Окрім того, як повідомляють, міністри закордонних справ G7 зустрінуться в кулуарах з кількома іншими союзниками, щоб обговорити енергетичну та продовольчу безпеку України.

Нагадаємо

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час засідання Ради міністрів НАТО у Бухаресті обговорять надання ЗСУ боєприпасів, нового військового обладнання та підтримку української енергетики.