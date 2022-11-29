Украину не примут в НАТО на саммите в Бухаресте – Bloomberg

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"Партнеры Украины по НАТО намерены обсудить на этой неделе дополнительные системы противовоздушной обороны для борьбы с россией, но никакого существенного прогресса в выполнении 14-летнего обещания позволить Киеву присоединиться к их Альянсу не будет", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, участники саммита планируют повторить, что двери НАТО остаются открытыми, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, "сейчас не время для присоединения Украины". Также издание пишет, что союзники с осторожностью отнеслись к возобновлению запроса Украины, поскольку "обязательства блока по коллективной обороне могут вовлечь их в прямой конфликт с россией".

По словам высокопоставленного европейского дипломата, из-за вторжения россии в Украину некоторые союзники настаивают на том, чтобы предоставить Киеву "более прямой путь" к членству в НАТО, но единого мнения нет. Однако участники согласны с тем, что сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Кроме того, как сообщают, министры иностранных дел G7 встретятся в кулуарах с несколькими другими союзниками, чтобы обсудить энергетическую и продовольственную безопасность Украины.

Напомним

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время заседания Совета министров НАТО в Бухаресте обсудят предоставление ВСУ боеприпасов, нового военного оборудования и поддержку украинской энергетики.