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Украину не примут в НАТО на саммите в Бухаресте – Bloomberg

Украину не примут в НАТО на саммите в Бухаресте – Bloomberg

Киев • УНН

 • 2638876 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украину не примут в НАТО на саммите, который состоится сегодня в столице Румынии Бухаресте. Как пишет Bloomberg, ознакомленные с ситуацией лица считают, что все усилия сейчас должны быть направлены на то, чтобы Украина выиграла войну с россией, пишет УНН.

Цитата

"Партнеры Украины по НАТО намерены обсудить на этой неделе дополнительные системы противовоздушной обороны для борьбы с россией, но никакого существенного прогресса в выполнении 14-летнего обещания позволить Киеву присоединиться к их Альянсу не будет", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, участники саммита планируют повторить, что двери НАТО остаются открытыми, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, "сейчас не время для присоединения Украины". Также издание пишет, что союзники с осторожностью отнеслись к возобновлению запроса Украины, поскольку "обязательства блока по коллективной обороне могут вовлечь их в прямой конфликт с россией". 

По словам высокопоставленного европейского дипломата, из-за вторжения россии в Украину некоторые союзники настаивают на том, чтобы предоставить Киеву "более прямой путь" к членству в НАТО, но единого мнения нет. Однако участники согласны с тем, что сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Кроме того, как сообщают, министры иностранных дел G7 встретятся в кулуарах с несколькими другими союзниками, чтобы обсудить энергетическую и продовольственную безопасность Украины.

Напомним

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время заседания Совета министров НАТО в Бухаресте обсудят предоставление ВСУ боеприпасов, нового военного оборудования и поддержку украинской энергетики.

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