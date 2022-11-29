Проигрыш путина в интересах нашей безопасности: Столтенберг и Блинкен встретились в Бухаресте

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"Нам нужно объединиться, поскольку в интересах нашей безопасности гарантировать, что президент путин не победит, потому что это пошлет сообщение о том, что авторитарные лидеры могут добиться своего, используя жестокую военную силу", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним

Сегодня в Бухаресте состоится заседание Совета министров НАТО, в ходе которого обсудят предоставление Украине боеприпасов, нового военного оборудования и вопроса поддержки энергетики.

Как пишет Bloomberg, ознакомленные с ситуацией лица сообщили, что во время саммита Украину не примут в НАТО. По их мнению, все усилия должны быть направлены на то, чтобы Украина выиграла войну с россией