"Програма медгарантій під загрозою": Степанов розвіяв чутки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 86835 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 60924 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 64134 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 73085 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 95328 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 122844 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 207242 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213849 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184950 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174769 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.6м/с
68%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 48471 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 65529 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 102731 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 72095 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 93120 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 86872 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 95380 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 249914 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 276418 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 361186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 18627 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 18534 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 21190 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 22000 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 104144 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

"Програма медгарантій під загрозою": Степанов розвіяв чутки

Київ • УНН

 • 24154 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував чутки про те, що з 1 січня припиняється фінансування медичної системи. Про це він сказав на брифінгу у суботу, передає кореспондент УНН.

"Програма медгарантій під загрозою": Степанов розвіяв чутки

"Як ви знаєте, всі наші лікарні, у своїй більшості, фінансуються за програмою медичних гарантій, через Національну службу здоров’я України. Нова програма медичної гарантії стартує з 1 квітня. Зрозуміло, що у нас ще є 3 місяці, у який спосіб вони будуть фінансуватись", - заявив Степанов.

З його слів, зрозуміло, що договори, які діють на сьогоднішній день, між НСЗУ і лікарнями, треба продовжити на перший квартал наступного року, щоб вони отримували фінансування згідно договорів, які у них укладені з НСЗУ.

"У той же час, НСЗУ розробило якийсь дивний проект постанови, який, наприклад, передбачав скасування "ковідного" пакету для працівників екстреної медичної допомоги. Вважають, що вони забагато зараз отримують, і треба було скасувати, починаючи з 1 січня, цей "ковідний" пакет для працівників "швидкої". Або, наприклад, доплати, які були введені 1 вересня цього року - ті доплати, які були зроблені Президентом України, і урядом, за нашим поданням... щодо підвищення заробітної плати нашим медпрацівникам", - зазначив міністр.

Мова йде про 3,5 тис. грн для лікаря, 2,5 грн для медичної сестри, 1,250 грн для молодшого медперсоналу, пояснив очільник МОЗ.

“У тому проекті постанови, який подали нам, ці доплати також не передбачались. Я, як міністр охорони здоров’я - категорично не можу це підтримати і внести як член українського уряду таку постанову на розгляд уряду. Саме тому я змусив все це переробляти, у тому числі у МОЗ, тому що НСЗУ не дуже хотіло все це переробляти саме у такий спосіб. Зараз відповідний проект постанови розроблений, направлений на погодження у міністерство… Впевнений, що колегами буде підтримано саме такий варіант. Потрібно продовжити всі договори з лікарнями до 31 березня наступного року з залишенням всіх пакетів, які у нас існують", - додав він.

Як повідомляв УНН, Національна служба здоров’я України пропонує збільшити у 2021 році у 3,6 раза тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$62.93
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52