"Програма медгарантій під загрозою": Степанов розвіяв чутки

"Як ви знаєте, всі наші лікарні, у своїй більшості, фінансуються за програмою медичних гарантій, через Національну службу здоров’я України. Нова програма медичної гарантії стартує з 1 квітня. Зрозуміло, що у нас ще є 3 місяці, у який спосіб вони будуть фінансуватись", - заявив Степанов.

З його слів, зрозуміло, що договори, які діють на сьогоднішній день, між НСЗУ і лікарнями, треба продовжити на перший квартал наступного року, щоб вони отримували фінансування згідно договорів, які у них укладені з НСЗУ.

"У той же час, НСЗУ розробило якийсь дивний проект постанови, який, наприклад, передбачав скасування "ковідного" пакету для працівників екстреної медичної допомоги. Вважають, що вони забагато зараз отримують, і треба було скасувати, починаючи з 1 січня, цей "ковідний" пакет для працівників "швидкої". Або, наприклад, доплати, які були введені 1 вересня цього року - ті доплати, які були зроблені Президентом України, і урядом, за нашим поданням... щодо підвищення заробітної плати нашим медпрацівникам", - зазначив міністр.

Мова йде про 3,5 тис. грн для лікаря, 2,5 грн для медичної сестри, 1,250 грн для молодшого медперсоналу, пояснив очільник МОЗ.

“У тому проекті постанови, який подали нам, ці доплати також не передбачались. Я, як міністр охорони здоров’я - категорично не можу це підтримати і внести як член українського уряду таку постанову на розгляд уряду. Саме тому я змусив все це переробляти, у тому числі у МОЗ, тому що НСЗУ не дуже хотіло все це переробляти саме у такий спосіб. Зараз відповідний проект постанови розроблений, направлений на погодження у міністерство… Впевнений, що колегами буде підтримано саме такий варіант. Потрібно продовжити всі договори з лікарнями до 31 березня наступного року з залишенням всіх пакетів, які у нас існують", - додав він.

Як повідомляв УНН, Національна служба здоров’я України пропонує збільшити у 2021 році у 3,6 раза тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги.