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"Программа медгарантий под угрозой": Степанов развеял слухи

Киев • УНН

 • 24154 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи о том, что с 1 января прекращается финансирование медицинской системы. Об этом он сказал на брифинге в субботу, передает корреспондент УНН.

"Программа медгарантий под угрозой": Степанов развеял слухи

"Как вы знаете, все наши больницы, в своем большинстве, финансируются по программе медицинских гарантий, через Национальную службу здоровья Украины. Новая программа медицинской гарантии стартует с 1 апреля. Понятно, что у нас еще есть 3 месяца, каким образом они будут финансироваться", - заявил Степанов.

По его словам, понятно, что договоры, которые действуют на сегодняшний день, между НСЗУ и больницами, надо продлить на первый квартал следующего года, чтобы они получали финансирование по договорам, которые у них заключены с НСЗУ.

"В то же время, НСЗУ разработало странный проект постановления, который, например, предусматривал отмену "ковидного" пакета для работников экстренной медицинской помощи. Считают, что они много сейчас получают, и надо было отменить, начиная с 1 января, этот "ковидный" пакет для работников "скорой". Или, например, доплаты, которые были введены 1 сентября этого года - те доплаты, которые были сделаны Президентом Украины, и правительством, по нашему представлению... по повышению заработной платы нашим медработникам", - отметил министр.

Речь идет о 3,5 тыс. грн для врача, 2,5 грн для медицинской сестры, 1,250 грн для младшего медперсонала, пояснил глава Минздрава.

"В том проекте постановления, который подали нам, эти доплаты тоже не предусматривались. Я, как министр здравоохранения - категорически не могу это поддержать и внести как член украинского правительства такое постановление на рассмотрение правительства. Именно поэтому я заставил все это переделывать, в том числе в Минздрав, потому что НСЗУ не слишком хотелось все это переделывать именно таким образом. Сейчас соответствующий проект постановления разработан, направлен на согласование в министерство... Уверен, что коллегами будет поддержано именно такой вариант. Нужно продолжить все договоры с больницами до 31 марта следующего года с оставлением всех пакетов, которые у нас существуют", - добавил он.

Как сообщал УНН, Национальная служба здоровья Украины предлагает увеличить в 2021 году в 3,6 раза тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи.

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