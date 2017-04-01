Програма "Доступні ліки" у столиці України не запрацювала - експеримент УНН

За умовами програми, аптеки по всій Україні на добровільних умовах мають підписати договір з місцевими органами влади та стати учасниками програми.

При цьому на видному місці в аптеках повинні розміщуватись наліпки, які свідчать про їхню участь у програмі "Доступні ліки".

Як переконався кореспондент УНН, 1 квітня у жодній з аптек, які він обійшов, інформаційних наліпок не було.

Окрім того, працівники аптек сказали, що чули про програму "Доступні ліки" лише з новин і не отримували у свого керівництва вказівок щодо пільгового продажу ліків зазначеним категоріям хворих.

"Пояснення, чому у нашій аптеці відсутні сигналізуючі наліпки, у мене немає. Щодо програми нам ніяких розпоряджень не поступало. Усі питання - до керівництва, ми нічого не вирішуємо", - зазначила фармацевт однієї з аптек.

Кияни, які прийшли до аптеки за ліками, повідомили, що про знижки на купівлю деяких медикаментів чи безкоштовну видачу навіть не знали.

"Якби така програма запрацювала, було б дуже добре. У мене хвора дитина, а зараз такі ціни, що дуже складно фінансово. Але я не впевнена, чи буде діяти ця програма, не знаю, як придбати ці ліки, до кого звертатися, і чи взагалі захочуть в аптеці давати дешевше або безкоштовно", - зазначила киянка Галина.

Нагадаємо, з 1 квітня має запрацювати програма відшкодування вартості ліків. Ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, як очікується, можна буде отримати за рецептом в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та отримати ліки, повідомили у МОЗ.