Программа "Доступные лекарства" в столице Украины не заработала - эксперимент УНН

По условиям программы, аптеки по всей Украине на добровольных условиях должны подписать договор с местными органами власти и стать участниками программы.

При этом на видном месте в аптеках должны размещаться наклейки, свидетельствующие об их участии в программе "Доступные лекарства".

Как убедился корреспондент УНН, 1 апреля ни в одной из аптек, которые он обошел, информационных наклеек не было.

Кроме того, работники аптек сказали, что слышали о программе "Доступные лекарства" только из новостей и не получали от своего руководства указаний по льготной продаже лекарств указанным категориям больных.

"Объяснения, почему в нашей аптеке отсутствуют сигнализирующие наклейки, у меня нет. Относительно программы нам никаких распоряжений не поступало. Все вопросы - к руководству, мы ничего не решаем", - отметила фармацевт одной из аптек.

Киевляне, которые пришли в аптеку за лекарствами, сообщили, что о скидках на покупку некоторых медикаментов или бесплатную выдачу даже не знали.

"Если бы такая программа заработала, было бы очень хорошо. У меня больной ребенок, а сейчас такие цены, что очень сложно финансово. Но я не уверена, будет ли действовать эта программа, не знаю, как приобрести эти лекарства, к кому обращаться, и захотят ли вообще в аптеке давать дешевле или бесплатно", - отметила киевлянка Галина.

Напомним, с 1 апреля должна заработать программа возмещения стоимости лекарств. Лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, как ожидается, можно будет получить по рецепту в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого нужно обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства, сообщили в Минздраве.