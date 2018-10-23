Проголосувавши за експорт дров, Рибалка тепер вимагає скасування цієї норми

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Дніпропетровська обласна рада звернулася до народних депутатів із закликом заборонити експорт українських дров за кордон. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, голова Дніпропетровської обласної організації РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.

Відповідне звернення було ініційовано фракцією РПЛ, додав Рибалка.

"Ми не повинні залишати можливість вивозити ліс-кругляк під виглядом дров", - написав радикал.

Він нагадав, що в 2015 році Радикальна партія домоглася введення 10-річного мораторію на експорт лісу. Але заборона не довела свою ефективність. Тільки за минулий рік під виглядом дров в ЄС вивезли 1 млн кубометрів української деревини, підкреслив нардеп.

Рибалка також повідомив, що 3 липня ВР підтримала законопроект № 5495 "Про збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів". Але Президент повернув закон, вилучивши з нього заборону на експорт дров, нагадав радикал.

"У результаті президентського вето українські підприємці знову опинилися під загрозою знецінювання їхніх інвестицій, позбавлення доступу до сировини, а українці - втрати нових робочих місць", - написав нардеп.

Нагадаємо, що незважаючи на критику президентського вето радикалом, Рибалка особисто, як і більшість членів РПЛ, підтримав законопроект № 5495 з урахуванням правок Порошенка.

Також нагадаємо, згідно з рейтингом порталу "Слово і діло," Рибалка вийшов в лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок.

Крім того, законопроекти зазначеного політика, експерти часто критикують саме за популізм.

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