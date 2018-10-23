Проголосовав за экспорт дров, Рыбалка теперь требует отмены этой нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Днепропетровский областной совет обратился к народным депутатам с призывом запретить экспорт украинских дров за границу. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, глава Днепропетровской областной организации РПЛ Сергей Рыбалка, передает УНН.
Соответствующее обращение было инициировано фракцией РПЛ, добавил Рыбалка.
“Мы не должны оставлять возможность вывозить лес-кругляк под видом дров”, — написал радикал.
Он напомнил, что в 2015 году Радикальная партия добилась введения 10-летнего моратория на экспорт леса. Но запрет не доказал свою эффективность. Только за прошлый год под видом дров в ЕС вывезли 1 млн кубометров украинской древесины, подчеркнул нардеп.
Рыбалка также сообщил, что 3 июля ВР поддержала законопроект № 5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов". Но Президент вернул закон, изъяв из него запрет на экспорт дров, напомнил радикал.
“В результате президентского вето украинские предприниматели снова оказались под угрозой обесценивания их инвестиций, лишения доступа к сырью, а украинцы — потери новых рабочих мест”, — написал нардеп.
Напомним, что несмотря на критику президентского вето радикалом, Рыбалка лично, как и большинство членов РПЛ, поддержал законопроект № 5495 с учетом правок Порошенко.
Также напомним, согласно рейтингу портала “Слово і діло,” Рыбалка вышел в лидеры банковского комитета по количеству невыполненных обещаний.
Кроме того, законопроекты указанного политика, эксперты часто критикуют именно за популизм.