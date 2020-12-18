Прогноз для Донбасу на 2021 рік: РФ продовжить потуги легалізації бойовиків, а Україна перейде до плану “Б”

“Делегуючи Дмитру Козаку повноваження з ведення переговорів в Н4 на рівні зовнішньополітичних радників глав країн, йому передали й загальне керівництво переговорним процесом... На окупованих територіях, які Росія, як і раніше, сприймає як своє „прикордоння“, буде максимально задіяне Міністерство економічного розвитку, управління АП з прикордонної співпраці й Дмитро Козак та його ставленики. Але Козак, як і раніше, не може претендувати на роль ідеолога, а залишається тільки менеджером дуже високого рівня. А це означає, що тактика переговорного процесу може змінюватися, а ось його ідейне наповнення — ні”, — вважають автори прогнозу.

Водночас зазначається, що у 2021 році Україні так само буде нав’язуватися сценарій форсованої реінтеграції без задоволення вимог безпеки.

“На рівні цього формату Російська Федерація намагатиметься проводити свою лінію легалізації НЗФ ОРДЛО. А саме − через апеляцію до тексту комплексу заходів з реалізації Мінських домовленостей, де збройні формування ОРДЛО фігурують як військове протистояння”, — йдеться в прогнозі.

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Крім цього, передбачається, що РФ “спекулюватиме на проваленій ідеї Єрмака-Рєзнікова зруйнувати монополію НЗФ ОРДЛО в Мінську шляхом залучення вимушених переселенців до роботи формату: крім спроб „витіснення“ українських представників ОРДЛО шляхом фактичного позбавлення їх права голосу, Росія може повернутися до ідеї оформити спілкування представників ОРДЛО документально”.

ОБСЄ, на думку експертів, навряд чи відмовиться від ідеї запрошення бойовиків на засідання.

За прогнозом, збережеться й тенденція блокування заходів безпеки й повноцінної роботи гуманітарної підгрупи в ТКГ до задоволення російських політичних вимог.

Водночас російська сторона докладатиме зусиль для вирішення питання амністії для учасників НЗФ.

“В цілому Росія докладе всіх зусиль, щоб ТКГ стала основним майданчиком для переговорів, остаточно витіснивши і замінивши собою Нормандський формат”, — вважають автори.

Так, на їхню думку, Росія докладе всіх зусиль для того, щоб Нормандський формат не працював на практиці.

“Але навряд чи Кремль при цьому піде на відкритий і документально оформлений демарш. Неформальний канал Єрмак-Козак може втратити свою роль у процесі врегулювання”, — пишуть фахівці.

З їх слів, виконання умов попереднього Нормандського саміту в наступному році також приречене залишитися одностороннім.

Зазначається, що до кінця 2020 року так званий “план А”, яким передбачена “ціла низка поступок на рівні ТКГ заради проведення зустрічей у Нормандському форматі”, показав свою недієздатність.

“Зважаючи на численні висловлювання учасників української делегації в ТКГ, Україна перейде до так званого „плану В“, яким передбачається миротворча місія ОБСЄ. Ця концепція детально обговорювалася в 2016 році, але і тоді, і зараз ця ідея мала небагато спільного з реаліями конфлікту”, — вважають експерти.

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Передбачається, що “План С”, про який раніше згадував Вадим Пристайко, — “план “Стіна” — також не вдасться реалізувати в найближчій перспективі, оскільки Україну одразу звинуватять у виході з чинних переговорних форматів.

“Затягування переговорного процесу через елементи ускладнення: миротворці, поява нових структур всередині ТКГ, самостійних додаткових форматів. Спроби домовитися про конфігурацію миротворчої місії нічим не закінчаться, якщо це не буде місія на лінії розмежування. Згода України на миротворчу місію виключно на лінії розмежування і через механізм прямих переговорів з НЗФ (на чому наполягатиме РФ) означатиме згоду на фіксацію окупації у наступні роки. Також це призведе до поступової легалізації підконтрольних Росії НЗФ в якості сторони військового протистояння та наявних переговорних форматах”, — пишуть експерти у своєму прогнозі.

Вони переконані, що такий сценарій може розглядатися як імовірний у разі наполегливих і непродуманих спроб українських учасників переговорів реалізувати так званий “план Б”.

Також під час реалізації цей самий сценарій можуть спробувати позначити як “план С”, представивши як “відсікання території”. Але на повноцінне відсікання цих територій від України РФ не піде. Це може бути тільки ілюзією відмови від “повернення ОРДЛО тут і зараз”, насправді це політична пастка у вигляді визнання НЗФ стороною, зазначають фахівці.

Нагадаємо, цього тижня президент РФ Володимир Путін заявив під час великої пресконференції, що підтримка Донбасу з боку Росії буде нарощуватися.