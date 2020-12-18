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Прогноз для Донбасса на 2021 год: РФ продолжит потуги легализации боевиков, а Украина перейдет к плану "Б"

Киев • УНН

 • 25497 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В трехсторонней контактной группе в 2021 году Российская Федерация будет пытаться проводить свою линию легализации НВФ ОРДЛО. К такому выводу пришли эксперты Украинского института будущего в обнародованном сегодня прогнозе на 2021 год, передает УНН.

Прогноз для Донбасса на 2021 год: РФ продолжит потуги легализации боевиков, а Украина перейдет к плану "Б"

"Делегируя Дмитрию Козаку полномочия по ведению переговоров в Н4 на уровне внешнеполитических советников глав стран, ему передали и общее руководство переговорным процессом ... На оккупированных территориях, которые Россия по-прежнему воспринимает как свое "пограничье", будет максимально задействовано Министерство экономического развития, управления АП по приграничному сотрудничеству и Дмитрий Козак и его ставленники. Но Козак, по-прежнему не может претендовать на роль идеолога, а остается только менеджером очень высокого уровня. А это значит, что тактика переговорного процесса может меняться, а вот его идейное наполнение - нет", - считают авторы прогноза.

В то же время отмечается, что в 2021 году Украине также будет навязываться сценарий форсированной реинтеграции без удовлетворения требований безопасности.

"На уровне этого формата Российская Федерация будет пытаться проводить свою линию легализации НВФ ОРДЛО. А именно - через апелляцию к тексту комплекса мероприятий по реализации Минских договоренностей, где вооруженные формирования ОРДЛО фигурируют как военное противостояние", - говорится в прогнозе.

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Кроме этого, предполагается, что РФ будет "спекулировать на проваленной идеи Ермака-Резникова разрушить монополию НВФ ОРДЛО в Минске путем привлечения вынужденных переселенцев к работе формата: кроме попыток "вытеснения" украинских представителей ОРДЛО путем фактического лишения их права голоса, Россия может вернуться к идее оформить общения представителей ОРДЛО документально".

ОБСЕ, по мнению экспертов, вряд ли откажется от идеи приглашения боевиков на заседание.

По прогнозу, сохранится и тенденция блокирования мер безопасности и полноценной работы гуманитарной подгруппы в ТКГ до удовлетворения российских политических требований.

В то же время российская сторона будет прилагать усилия для решения вопроса амнистии для участников НВФ.

"В целом Россия приложит все усилия, чтобы ТКГ стала основной площадкой для переговоров, окончательно вытеснив и заменив собой Нормандский формат", - считают авторы.

Так, по их мнению, Россия приложит все усилия для того, чтобы Нормандский формат не работал на практике.

"Но вряд ли Кремль при этом пойдет на открытый и документально оформленный демарш. Неформальный канал Ермак-Козак может потерять свою роль в процессе урегулирования", - пишут специалисты.

По их словам, выполнение условий предыдущего Нормандского саммита в следующем году также обречено остаться односторонним.

Отмечается, что до конца 2020 года так называемый "план А", которым предусмотрен "целый ряд уступок на уровне ТКГ ради проведения встреч в нормандской формате", показал свою недееспособность.

"Учитывая многочисленные высказывания участников украинской делегации в ТКГ, Украина перейдет к так называемому "плану Б", которым предусматривается миротворческая миссия ОБСЕ. Эта концепция подробно обсуждалась в 2016 году, но и тогда, и сейчас эта идея имела мало общего с реалиями конфликта", - считают эксперты.

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Предполагается, что "План С", о котором ранее упоминал Вадим Пристайко - "план "Стена" - также не удастся реализовать в ближайшей перспективе, поскольку Украину сразу обвинят в выходе из действующих переговорных форматов.

"Затягивание переговорного процесса через элементы осложнения: миротворцы, появление новых структур внутри ТКГ, самостоятельных дополнительных форматов. Попытки договориться о конфигурации миротворческой миссии ничем не закончатся, если это не будет миссия на линии разграничения. Согласие Украины на миротворческую миссию исключительно на линии разграничения и через механизм прямых переговоров с НВФ (на чем будет настаивать РФ) будет означать согласие на фиксацию оккупации в последующие годы. Также это приведет к постепенной легализации подконтрольных России НВФ в качестве стороны военного противостояния и имеющихся переговорных форматах", - пишут эксперты в своем прогнозе.

Они убеждены, что такой сценарий может рассматриваться как вероятный в случае упорных и непродуманных попыток украинских участников переговоров реализовать так называемый "план Б".

Также во время реализации этот же сценарий могут попробовать обозначить как "план С", представив как "отсечение территории". Но на полноценное отсечение этих территорий от Украины РФ не пойдет. Это может быть только иллюзией отказа от "возвращения ОРДЛО здесь и сейчас", на самом деле это политическая ловушка в виде признания НВФ стороной, отмечают специалисты.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции, что поддержка Донбасса со стороны России будет наращиваться.

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