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Профтехи мають дистанційно провести атестацію випускників – МОН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Заклади профосвіти мають організувати дистанційне проведення атестації випускників, якщо державна кваліфікаційна атестація припадає на період карантину. Відповідне роз’яснення надає Міністерство освіти і науки у листі, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію та отримати диплом. Аби вони не втрачали час, ми просимо заклади провести атестації дистанційно і у такий спосіб перевірити знання та вміння випускників”, — пояснив заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.

У листі також пояснюється, як здійснити атестацію випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її у дистанційний формат не можна через особливість професії.

Так, МОН пропонує враховувати оцінки таких учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали у закладі з майстрами. Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект “Всеукраїнська школа онлайн” — уроки з 11 предметів.

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