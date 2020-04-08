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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32076 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40794 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Профтех имеют дистанционно провести аттестацию выпускников - МОН

Профтех имеют дистанционно провести аттестацию выпускников - МОН

Киев  •  УНН

 • 19012 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Учреждения профобразования должны организовать дистанционное проведение аттестации выпускников, если государственная квалификационная аттестация приходится на период карантина. Соответствующее разъяснение предоставляет Министерство образования и науки в письме, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехзаведения ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников”, — пояснил заместитель Министра образования и науки Петр Коржевский.

В письме также объясняется, как осуществить аттестацию выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии.

Так, МОН предлагает учитывать оценки таких учеников с производственного обучения, которое они отработали в заведении с мастерами. Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект “Всеукраинская школа онлайн” — уроки по 11 предметам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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