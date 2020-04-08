Профтех имеют дистанционно провести аттестацию выпускников - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Учреждения профобразования должны организовать дистанционное проведение аттестации выпускников, если государственная квалификационная аттестация приходится на период карантина. Соответствующее разъяснение предоставляет Министерство образования и науки в письме, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехзаведения ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников”, — пояснил заместитель Министра образования и науки Петр Коржевский.
В письме также объясняется, как осуществить аттестацию выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии.
Так, МОН предлагает учитывать оценки таких учеников с производственного обучения, которое они отработали в заведении с мастерами. Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина.
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект “Всеукраинская школа онлайн” — уроки по 11 предметам.