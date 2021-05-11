Профільний єврокомісар закликав не зволікати з розширенням ЄС

Деталі

З його слів, мета ЄС залишається незмінною: "почати переговори про приєднання як з Албанією, так і з Північної Македонією, а міжурядові конференції заплановані на червень". "Ми зробимо все, щоб це було так. Якщо, з іншого боку, проблема Північної Македонії не буде вирішена, нам доведеться подумати про те, щоб почати з міжурядової конференції з Албанією", - зазначив єврокомісар.

"Я підкреслюю, що нам потрібно рухатися вперед з розширенням, ми не можемо більше втрачати час. Пріоритетом Європейської комісії є Західні Балкани, і держави-члени ухвалили нову методологію розширення, тому всі умови дотримані", - підкреслив Вaргеї.

З його слів, економічний і інвестиційний план ЄС може значно прискорити соціально-економічні реформи в розглянутих цільових країнах. "Я переконаний, що двосторонні дескусії не зупинять весь процес розширення", - додав він.

Контекст

Днями на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС обговорювалося відновлення його розширення на Західні Балкани. Минулої весни Північна Македонія і Албанія отримали зелене світло початок переговорів про їхній вступ до Євросоюзу. Однак процес був заблокований, коли Болгарія наклала вето на переговори з Північною Македонією через свої розбіжності з нею з приводу історії та мови.

Доповнення

Курс на ЄС також прописаний у Конституції України.