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Профильный еврокомиссар призвал не медлить с расширением ЕС

Киев • УНН

 • 14207 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вaргейи считает, что Евросоюзу необходимо продвигаться вперед с расширением блока, он не может "больше терять время". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в проправительственной ежедневной газете Magyar Nemzet в понедельник, передает УНН.

Профильный еврокомиссар призвал не медлить с расширением ЕС

Детали

С его слов, цель ЕС остается прежней: "начать переговоры о присоединении как с Албанией, так и с Северной Македонией, а межправительственные конференции запланированы на июнь". "Мы сделаем все, чтобы это было так. Если, с другой стороны, проблема Северной Македонии не будет решена, нам придется подумать о том, чтобы начать с межправительственной конференции с Албанией", - отметил еврокомиссар.

"Я подчеркиваю, что нам нужно двигаться вперед с расширением, мы не можем больше терять время. Приоритетом Европейской комиссии являются Западные Балканы, и государства-члены приняли новую методологию расширения, поэтому все условия соблюдены", - подчеркнул Вaргейи.

С его слов, экономический и инвестиционный план ЕС может значительно ускорить социально-экономические реформы в рассматриваемых целевых странах. "Я убежден, что двусторонние дискуссии не остановят весь процесс расширения", - добавил он.

Контекст

На днях на встрече министров иностранных дел ЕС обсуждалось возобновление его расширения на Западные Балканы. Прошлой весной Северная Македония и Албания получили зеленый свет относительно начала переговоров об их вступлении в Евросоюз. Однако процесс был заблокирован, когда Болгария наложила вето на переговоры с Северной Македонией из-за своих разногласий с ней по истории и языку.

Дополнение

Курс на ЕС также прописан в Конституции Украины.

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