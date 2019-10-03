Профільний комітет збереться сьогодні щодо подання на новий склад ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування збереться сьогодні на засідання щодо подання на новий склад Центральної виборчої комісії. Про це журналісту УНН повідомилила член комітету Альона Шкрум.
“Сьогодні о 18:30 комітет збереться щодо подання на новий склад Центральної виборчої комісії”, — сказала Шкрум.
Також, на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, а також оприлюднив документ про новий склад ЦВК.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на новий склад Центральної виборчої комісії.