Профільний комітет збереться сьогодні щодо подання на новий склад ЦВК

“Сьогодні о 18:30 комітет збереться щодо подання на новий склад Центральної виборчої комісії”, — сказала Шкрум.

Також, на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, а також оприлюднив документ про новий склад ЦВК.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на новий склад Центральної виборчої комісії.