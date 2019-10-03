Профильный комитет соберется сегодня по представлению на новый состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства соберется сегодня на заседание по представлению на новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом журналисту УНН повидомилила член комитета Алена Шкрум.
“Сегодня в 18:30 комитет соберется по представлению на новый состав Центральной избирательной комиссии”, — сказала Шкрум.
Также, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, а также обнародовал документ о новом составе ЦИК.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.