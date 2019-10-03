Профильный комитет соберется сегодня по представлению на новый состав ЦИК

“Сегодня в 18:30 комитет соберется по представлению на новый состав Центральной избирательной комиссии”, — сказала Шкрум.

Также, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, а также обнародовал документ о новом составе ЦИК.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.