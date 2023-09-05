Профільний комітет ВР підтримав призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Профільний комітет з питань оборони Верховної Ради України підтримав призначення по посаду міністра оборони України Рустема Умєрова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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“Комітет ВР з питань оборони підтримав Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. За - 17, одноголосно всі члени Комітету”, - повідомив нардеп.
Відомо, що завтра 6 вересня, відбудеться останній етап - голосування у залі.
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт Постанови про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.