Профільний комітет ВР підтримав призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони

Цитата

“Комітет ВР з питань оборони підтримав Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. За - 17, одноголосно всі члени Комітету”, - повідомив нардеп.

Відомо, що завтра 6 вересня, відбудеться останній етап - голосування у залі.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт Постанови про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.