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Профильный комитет ВР поддержал назначение Рустема Умерова на должность министра обороны

Профильный комитет ВР поддержал назначение Рустема Умерова на должность министра обороны

Киев • УНН

 • 364450 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Профильный комитет по вопросам обороны Верховной Рады Украины поддержал назначение на должность министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

“Комитет ВР по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. За - 17, единогласно все члены Комитета”, - сообщил нардеп.

Известно, что завтра 6 сентября, состоится последний этап - голосование в зале.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект Постановления о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. 

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