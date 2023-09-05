Профильный комитет ВР поддержал назначение Рустема Умерова на должность министра обороны

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“Комитет ВР по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. За - 17, единогласно все члены Комитета”, - сообщил нардеп.

Известно, что завтра 6 сентября, состоится последний этап - голосование в зале.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект Постановления о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.