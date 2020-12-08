Проект "новорічна ялинка": в ДЕІ розповіли, як контролюватимуть продаж дерев

"В цьому році такий проект як "новорічна ялинка" ми вже довели до всіх екологічних інспекторів. У першу чергу, ми цим процесом закликаємо звернути увагу на проблему вирубки українських лісів", - сказав Мальований.

З його слів, ДЕІ закликає українців напередодні новорічних свят купувати ялинки багаторазового використання, штучні ялинки, або у катках, які можна буде висадити після новорічних свят.

В решті, зазначив голова ДЕІ, якщо родина вирішила придбати зрізану ялинку, то дерево принаймні має бути вирощене у відповідних умовах, тобто у розсадниках, а також має бути чіпованим.

"Всі абсолютно ялинки, які продаються на легальних базарах, мають мати штрихкод, мають мати чіп, і спільно з органами Національної поліції, з органами благоустрою, ми будемо контролювати цей процес і не допускати продажу ялинок, які вирублені в лісі несанкціоновано. Тобто, якщо ні податки не сплачені, ні відновна вартість, для того щоб лісопарки, господарства відновлювали наші лісові господарства. З цим звичайно ж, активно будем боротись. Є повноваження, є відповідні штрафи, приписи тощо", - зазначив він.

На питання про те, чи зможе ДЕІ, приміром, закривати несанкціонований ялинковий базар, очільник екоінспекції зазначив, що таке питання буде в компетенції правоохоронців.

"Нашим завданням буде зафіксувати це правопорушення і звернутись до органів національної поліції для того, щоб разом із ними закрити цей базар", - сказав Мальований.

Нагадаємо, минулого тижня Державна екологічна інспекція оголосила, що розпочала акцію “Новорічна ялинка — 2021”, під час якої посилить контроль за легальною реалізацією ялинок.