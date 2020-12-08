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Проект "новогодняя елка": в ГЭИ рассказали, как будут контролировать продажу деревьев

Проект "новогодняя елка": в ГЭИ рассказали, как будут контролировать продажу деревьев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственная экологическая инспекция в рамках проекта "новогодняя елка" в этом году совместно с правоохранителями и органами благоустройства не будет допускать продажи елок, вырубленных несанкционированно. Об этом сказал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

"В этом году такой проект как "новогодняя елка" мы уже довели до всех экологических инспекторов. В первую очередь, мы этим процессом призываем обратить внимание на проблему вырубки украинских лесов", - сказал Малеваный.

По его словам, ГЭИ призывает украинцев накануне новогодних праздников покупать елки многоразового использования, искусственные елки, или в катках, которые можно будет высадить после новогодних праздников.

В конце концов, отметил глава ГЭИ, если семья решила приобрести срезанную елку, то дерево по крайней мере должно быть выращено в соответствующих условиях, то есть в питомниках, а также должно быть чипированно.

"Все абсолютно елки, которые продаются на легальных рынках, должны иметь штрихкод, должны иметь чип, и совместно с органами Национальной полиции, с органами благоустройства, мы будем контролировать этот процесс и не допускать продажи елок, которые вырублены в лесу несанкционированно. То есть, если ни налоги не уплачены, ни восстановительная стоимость, для того чтобы лесопарки, хозяйства восстанавливали наши лесные хозяйства. С этим конечно же, активно будем бороться. Есть полномочия, есть соответствующие штрафы, предписания и т.п.", - отметил он.

На вопрос о том, сможет ли ГЭИ, например, закрывать несанкционированный елочный базар, глава экоинспекции отметил, что такой вопрос будет в компетенции правоохранительных органов.

"Нашей задачей будет зафиксировать это правонарушение и обратиться в органы Национальной полиции для того, чтобы вместе с ними закрыть этот рынок", - сказал Малеваный.

Напомним, на прошлой неделе Государственная экологическая инспекция объявила, что начала акцию "Новогодняя елка - 2021", во время которой усилит контроль за легальной реализацией елок.

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