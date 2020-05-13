Продовження децентралізації: уряд затвердив перспективні плани п’яти областей

"Сьогодні проектами розпоряджень 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 пропонується затвердити перспективні плани формування територій громад Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської та Чернігівської областей у відповідності до критеріїв, методик і формування спроможних територіальних громад та захоплення всієї території області", - заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

З його слів, станом на 12 травня урядом затверджено перспективні плани формування територій та громад 12 областей, а саме Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської.

Нагадаємо, Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що уряд зможе завершити процес створення спроможних громад.