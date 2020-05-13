Продовження децентралізації: уряд затвердив перспективні плани п’яти областей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні в середу затвердив перспективні плани формування територій громад Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської та Чернігівської областей, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні проектами розпоряджень 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 пропонується затвердити перспективні плани формування територій громад Волинської, Закарпатської, Кіровоградської, Полтавської та Чернігівської областей у відповідності до критеріїв, методик і формування спроможних територіальних громад та захоплення всієї території області", - заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
З його слів, станом на 12 травня урядом затверджено перспективні плани формування територій та громад 12 областей, а саме Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської.
Нагадаємо, Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що уряд зможе завершити процес створення спроможних громад.