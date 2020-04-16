Шмигаль запевнив, що уряд зможе завершити процес створення спроможних громад
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував парламенту за ухвалений законопроект щодо місцевого самоврядування в Україні і зазначив, що це допоможе продовжити реформу децентралізації. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
"Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" №2653. Дякую народним депутатам, Міністерству розвитку громад та профільним асоціаціям за продуктивну роботу. Спільними зусиллями продовжуємо реформу децентралізації. Законопроєкт дасть змогу громадам нарешті отримати власні адміністративні центри та чітко окреслити свої території. Децентралізація триває", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому закнопроект №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".