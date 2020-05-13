Продолжение децентрализации: правительство утвердило перспективные планы пяти областей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил перспективные планы формирования территорий общин Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областей, передает корреспондент УНН.
"Сегодня проектами распоряжений 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 предлагается утвердить перспективные планы формирования территорий общин Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областей в соответствии с критериями, методиками и формированием состоявшихся территориальных общин и захват всей территории области", - заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
По его словам, по состоянию на 12 мая правительством утверждены перспективные планы формирования территорий и общин 12 областей, а именно Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской.
Напомним, Премьер Денис Шмыгаль заверил, что правительство сможет завершить процесс создания состоявшихся общин.