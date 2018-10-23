Продовження арешту Савченко: суд відмовився переносити засідання, судді заявили відвід

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Суддя Шевченківського районного суду Києва Мар’ян Головчак відмовив у задоволенні заяви народного депутата Надії Савченко про перенесення на 25 жовтня засідання з розгляду клопотання прокуратури про продовження їй терміну арешту, у зв’язку з чим йому оголошено відвід, передає УНН.