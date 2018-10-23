Продовження арешту Савченко: суд відмовився переносити засідання, судді заявили відвід
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Суддя Шевченківського районного суду Києва Мар’ян Головчак відмовив у задоволенні заяви народного депутата Надії Савченко про перенесення на 25 жовтня засідання з розгляду клопотання прокуратури про продовження їй терміну арешту, у зв’язку з чим йому оголошено відвід, передає УНН.
"Суд не вбачає на даному етапі підстав для відкладення судового процесу з розгляду клопотання", - сказав Головчак.
Враховуючи такий перебіг подій, сторона захисту Савченко заявила відвід судді Головчаку.
"У зв'язку з тим, що суд відмовив у задоволенні клопотання Савченко Надії Вікторівни, ми висловлюємо вам відвід", – сказали адвокати.
Як очікується, протягом години інший суддя має розглянути заявлений Головчаку відвід.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва сьогодні вранці переніс на післяобідній час розгляд клопотання прокуратури на продовження терміну арешту народному депутату Надії Савченко для надання можливості адвокатам ознайомитися з матеріалами клопотання.
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Нагадаємо, вчора Шевченківський районний суд переніс розгляд клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу Надії Савченко тримання під вартою на 23 жовтня.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під вартою до 30 жовтня.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.