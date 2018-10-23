Продолжение ареста Савченко: суд отказался переносить заседание, судье заявили отвод
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Судья Шевченковского районного суда Киева Марьян Головчак отказал в удовлетворении заявления народного депутата Надежды Савченко о переносе на 25 октября заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении ей срока ареста, в связи с чем ему объявлено отвод, передает УНН.
"Суд не видит на данном этапе оснований для отложения судебного процесса по рассмотрению ходатайства", - сказал Головчак.
Учитывая ход событий, сторона защиты Савченко заявила отвод судье Головчаку.
"В связи с тем, что суд отказал в удовлетворении ходатайства Савченко, мы выражаем вам отвод", - сказали адвокаты.
Как ожидается, в течение часа другой судья должен рассмотреть заявленный Головчаку отвод.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева сегодня утром перенес на послеобеденное время рассмотрение ходатайства прокуратуры на продление срока ареста народного депутата Надежды Савченко для предоставления возможности адвокатам ознакомиться с материалами ходатайства.
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Напомним, вчера Шевченковский районный суд перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения Надежды Савченко содержания под стражей на 23 октября.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 30 октября.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.