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Продаж спиртзаводів приніс мільярд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Україні в межах демонополізації ринку виробництва спирту продано вже 18 спиртзаводів, приватизація спиртових активів принесла понад 1 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Продаж спиртзаводів приніс мільярд гривень

"Приватизація спиртових активів принесла більше 1 млрд грн. Вже продано 18 спиртових активів", - йдеться у повідомленні.

Загалом же, як зазначається, мала приватизація цього року принесла вже понад 2,5 млрд грн - при плані у 400 млн грн. Так, станом на 15 грудня проведено 419 успішних аукціонів з оголошеною вартістю понад 809 млн грн. Зростання ціни на аукціонах, як вказано, становить 307%. У Мінекономіки для порівняння навели торішні цифри: у 2019 році до державного бюджету від приватизації перераховано 549,471 млн гривень.

Також вказано, що одним з останніх важливих рішень стало розблокування великої приватизації. За оцінками, бюджет у наступному році має отримати 12 млрд гривень, вказали у Мінекономіки.

“Уряд схвалив законопроєкт і передав його на розгляд парламенту. Вважаю, що зараз слушний час для скасування мораторію. Вже наступного року очікуємо на економічне відновлення як України, так і інших європейських країн“, - зауважив міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, закон про скасування державної спиртової монополії та приватизацію об’єктів ДП “Укрспирт” Президент Володимир Зеленський підписав ще 14 грудня минулого року. Більшість експертів тоді цю ініціативу критикували, підозрюючи наявності певних домовленостей між владою та найбільшими горілчаними виробниками країни.

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