Продажа спиртзаводов принесла миллиард гривен

"Приватизация спиртовых активов принесла больше 1 млрд грн. Уже продано 18 спиртовых активов", - говорится в сообщении.

В целом же, как отмечается, малая приватизация в этом году принесла уже более 2,5 млрд грн - при плане в 400 млн грн. Так, по состоянию на 15 декабря проведено 419 успешных аукционов с объявленной стоимостью более 809 млн грн. Рост цены на аукционах, как указано, составляет 307%. В Минэкономики для сравнения привели прошлогодние цифры: в 2019 году в государственный бюджет от приватизации перечислено 549,47 млн гривен.

Также указано, что одним из последних важных решений стала разблокировка большой приватизации. По оценкам, бюджет в следующем году должен получить 12 млрд гривен, указали в Минэкономики.

"Правительство одобрило законопроект и передало его на рассмотрение парламента. Считаю, что сейчас подходящее время для отмены моратория. Уже в следующем году ожидаем экономическое восстановление как Украины, так и других европейских стран", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, закон об отмене государственной спиртовой монополии и приватизации объектов ГП "Укрспирт" Президент Владимир Зеленский подписал еще 14 декабря прошлого года. Большинство экспертов тогда эту инициативу критиковали, подозревая наличие определенных договоренностей между властью и крупнейшими водочными производителями страны.