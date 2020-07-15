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Продаж готелю “Дніпро”: що відомо про переможця аукціону

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні, 15 липня, відбувся аукціон з продажу майнового комплексу готелю “Дніпро” - рекордну суму в понад мільярд гривень заявило ТОВ “Смартлденд”, передає УНН.

ТОВ “Смартленд” зареєстрована у Броварах. Основним видом діяльності компанії є передача в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Відповідно до відкритої інформації, компанія заснована 2013 року, співзасновниками є Максим Терещук (майже 18%) та ТОВ “Айс Таун” (83%). Згідно з реєстром розмір статутного капіталу компанії — 11 302 000,00 грн. Максим Терещук є директором “Смартленду”. Кінцевим бенефіціаром товариства є Олексій Ігунін — через “Айс Таун”. Остання також займається нерухомістю. Ігунін також пов’язаний з компанією “АЙС РІВЕР”, яка окрім передачі нерухомості в оренду надає послуги з консультування з питань комерційної діяльності й керування.

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За умовами аукціону майбутній власник повинен зберігти назву “Дніпро” та профіль готелю.

Нагадаємо, стартова ціна готелю “Дніпро” становила 80 923 400 гривень. Врешті переможець аукціону оголосив вартість у 1 мільярд 111 мільйонів 111 тисяч 111 гривень 11 копійок.

Новий власник отримає будівлю готелю загальною площею 12 829 кв. м, яка складається з 12-ти наземних та одного технічного поверхів, бельетажу і підвалу. Крім того, перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць — земельна ділянка належить АТ “Дніпро” на праві постійного користування", — зазначається в повідомленні.

Також у розпорядженні гостей 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і декілька конференц-залів.

Водночас спеціалісти не виключають, що вартість готелю зросла на фоні ухвалення в Україні законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Крім того, не варто виключати, що українська компанія придбала готель для передачі в оренду закордонному інвестору, адже інтерес до об’єкта нібито проявляли турецькі, китайські інвестори та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton Періс Хілтон.

Найближчим часом триватимуть перевірки платоспроможності переможця аукціону та оформлення усіх необхідних документів для передачі йому права власності на комплекс.

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