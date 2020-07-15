Продаж готелю “Дніпро”: що відомо про переможця аукціону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні, 15 липня, відбувся аукціон з продажу майнового комплексу готелю “Дніпро” - рекордну суму в понад мільярд гривень заявило ТОВ “Смартлденд”, передає УНН.
ТОВ “Смартленд” зареєстрована у Броварах. Основним видом діяльності компанії є передача в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Відповідно до відкритої інформації, компанія заснована 2013 року, співзасновниками є Максим Терещук (майже 18%) та ТОВ “Айс Таун” (83%). Згідно з реєстром розмір статутного капіталу компанії — 11 302 000,00 грн. Максим Терещук є директором “Смартленду”. Кінцевим бенефіціаром товариства є Олексій Ігунін — через “Айс Таун”. Остання також займається нерухомістю. Ігунін також пов’язаний з компанією “АЙС РІВЕР”, яка окрім передачі нерухомості в оренду надає послуги з консультування з питань комерційної діяльності й керування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент прокоментував продаж готелю "Дніпро"
За умовами аукціону майбутній власник повинен зберігти назву “Дніпро” та профіль готелю.
Нагадаємо, стартова ціна готелю “Дніпро” становила 80 923 400 гривень. Врешті переможець аукціону оголосив вартість у 1 мільярд 111 мільйонів 111 тисяч 111 гривень 11 копійок.
Новий власник отримає будівлю готелю загальною площею 12 829 кв. м, яка складається з 12-ти наземних та одного технічного поверхів, бельетажу і підвалу. Крім того, перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць — земельна ділянка належить АТ “Дніпро” на праві постійного користування", — зазначається в повідомленні.
Також у розпорядженні гостей 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і декілька конференц-залів.
Водночас спеціалісти не виключають, що вартість готелю зросла на фоні ухвалення в Україні законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Крім того, не варто виключати, що українська компанія придбала готель для передачі в оренду закордонному інвестору, адже інтерес до об’єкта нібито проявляли турецькі, китайські інвестори та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton Періс Хілтон.
Найближчим часом триватимуть перевірки платоспроможності переможця аукціону та оформлення усіх необхідних документів для передачі йому права власності на комплекс.