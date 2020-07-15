Президент прокоментував продаж готелю "Дніпро"

"Приватизацію ми почали з себе: перший об’єкт належав Державному управлінню справами. Торік у жовтні я підписав указ, яким визначив перші п’ять об’єктів ДУС для подальшого продажу. І ось перший об’єкт Держуправління справами вже знайшов нового приватного власника", - написав Зеленський.

За його словами, приватизація – чудовий спосіб залучення інвестицій в Україні.

"Вітаю всіх учасників цієї знакової події – голову Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка, його заступників, працівників Офісу Президента та ДУС, представників уряду та Верховної Ради, а також радників, які допомагали в підготовці приватизації. І, звісно, дякую представникам бізнесу, які взяли участь в аукціоні та змагалися до останнього", - зазначив Зеленський.

Також Зеленський побажав переможцю торгів – новому власнику готелю "Дніпро", щоб ця будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою столиці та бажаною локацією для її гостей.

"Завдяки продажу державного пакета акцій на відкритому аукціоні через електронну систему "ProZorro.Продажі" Україна отримала найкращу ціну за своє майно. Всі ці кошти будуть спрямовані до державного бюджету. Таким чином уже було проведено майже вісім тисяч аукціонів та продано майна, що належало державі й органам місцевої влади, на загальну суму близько 2,7 млрд грн. Це ще один приклад того, як діджиталізація та відкритість приносять користь державі та долають корупцію", - написав Зеленський.

Окрім того, Зеленський очікує, що найближчим часом так само успішно будуть приватизовані інші об’єкти, що належали ДУС.

Нагадаємо, готель “Дніпро” продали за 1,1 млрд гривень.