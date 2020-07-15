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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 85026 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106136 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 111022 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 140225 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112938 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 135071 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102809 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102680 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104939 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Президент прокомментировал продажу гостиницы "Днепр"

Президент прокомментировал продажу гостиницы "Днепр"

Киев  •  УНН

 • 21780 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что благодаря продаже государственного пакета акций ОАО "Гостиница "Днепр" на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский.

По его словам, приватизация - отличный способ привлечения инвестиций в Украину.

"Поздравляю всех участников этого знакового события - главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, его заместителей, работников Офиса Президента и ГУД, представителей правительства и Верховной Рады, а также советников, которые помогали в подготовке приватизации. И, конечно, спасибо представителям бизнеса, которые приняли участие в аукционе и соревновались до последнего", - отметил Зеленский.

Также Зеленский пожелал победителю торгов - новому владельцу гостиницы "Днепр", чтобы это здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением столицы и желанной локацией для ее гостей.

"Благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству и органам местной власти, на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию", - написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский ожидает, что в ближайшее время так же успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД.

Напомним, гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен.

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