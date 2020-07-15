Продажа гостиницы "Днепр": что известно о победителе аукциона

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 86525 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106491 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111371 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 140906 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113188 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135528 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102914 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102681 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104939 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Продажа гостиницы "Днепр": что известно о победителе аукциона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня, 15 июля, состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса гостиницы "Днепр" - рекордную сумму в более 1 млрд гривен заявило ООО "Смартлденд", передает УНН.

ООО "Смартленд" зарегистрировано в Броварах. Основным видом деятельности компании является передача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Согласно открытой информации, компания основана 2013 года, соучредителями являются Максим Терещук (почти 18%) и ООО "Айс Таун" (83%). Согласно реестру размер уставного капитала компании - 11 302 000,00 грн. Максим Терещук является директором "Смартленда". Конечным бенефициаром общества является Алексей Игунин - через "Айс Таун". Последняя также занимается недвижимостью. Игунин также связан с компанией "АЙС Ривер", которая кроме передачи недвижимости в аренду предоставляет услуги по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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По условиям аукциона будущий владелец должен сохранить название "Днепр" и профиль гостиницы.

Напомним, стартовая цена гостиницы "Днепр" составила 80 923 400 гривен. В конце победитель аукциона объявил стоимость в 1 млрд 111 млн 111 тыс. 111 гривен 11 копеек.

Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 кв. м, которое состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - отмечается в сообщении.

Также в распоряжении гостей 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

В то же время специалисты не исключают, что стоимость отеля выросла на фоне принятия в Украине законопроекта о легализации игорного бизнеса. Кроме того, не стоит исключать, что украинская компания приобрела отель для передачи в аренду зарубежному инвестору, ведь интерес к объекту якобы проявляли турецкие, китайские инвесторы и наследница крупнейшей в мире сети отелей и курортов Hilton Пэрис Хилтон.

В ближайшее время будут продолжаться проверки платежеспособности победителя аукциона и оформление всех необходимых документов для передачи ему права собственности на комплекс.

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