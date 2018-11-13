Продан виїхав до Молдови на законних підставах – прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Колишній голова Державної фіскальної служби України Мирослав Продан перетнув українсько-молдовський кордон у законний спосіб. Про це повідомив УНН речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
“Я можу підтвердити, що дійсно він виїхав 5 числа вранці до Молдови. Виїхав на законних підставах, не ховаючись. Був оформлений відповідно до чинного законодавства”, - сказав Слободян.
На уточнення про те, чи підтверджується інформація, що Продан виїжджав за межі України на автомобілі з іноземною реєстрацією, речник Держприкордонслужби відповів: “Я не маю зараз інформацію про реєстрацію автомобіля, про те, якій юридично країні належав сам автомобіль. Але він був не за кермом. Мається на увазі, не сам був за кермом, і виїхав на законних підставах”.
Нагадаємо, екс-голова ДФС Мирослав Продан на своїй сторінці у Facebook написав, що перебуваючи у клініці за кордоном, від своїх адвокатів дізнався, що його викликають на допит до САП. Щоправда, Продан не повідомив, у якій саме країні він перебуває.
Також екс-голова ДФС не виключив, що “незрозуміла гра слідчих органів має на меті оголосити мене у розшук, щоб безпідставно та бездоказово зробити винним”.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство підозрює Продана у правопорушеннях вже на посаді голови Державної фіскальної служби України. Луценко також зазначав, що “якщо слідство покладе необхідну доказову базу, то ця справа буде відправлена за підслідністю до органа, який буде її реалізовувати”.
УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили інформацію про те, що Мирослава Продана викликали на допит на 15 листопада.