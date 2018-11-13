Продан выехал в Молдову на законных основаниях - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывший председатель Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан пересек украинскую-молдавскую границу законно. Об этом сообщил УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Я могу подтвердить, что действительно он выехал 5 числа утром в Молдову. Выехал на законных основаниях, не скрываясь. Был оформлен в соответствии с действующим законодательством", - сказал Слободян.
На уточнение о том, подтверждается ли информация, что Продан выезжал за пределы Украины на автомобиле с иностранной регистрацией, представитель Госпогранслужбы ответил: "Я не имею сейчас информацию о регистрации автомобиля, о том, какой юридически стране принадлежал сам автомобиль. Но он был не за рулем. Имеется в виду, не сам был за рулем, и выехал на законных основаниях".
Напомним, экс-глава ГФС Мирослав Продан на своей странице в Facebook написал, что находясь в клинике за рубежом, от своих адвокатов узнал, что его вызывают на допрос в САП. Правда, Продан не сообщил, в какой именно стране он находится.
Также экс-глава ГФС не исключил, что "непонятная игра следственных органов имеет целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным".
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие подозревает Продана в правонарушениях уже в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Луценко также отмечал, что "если следствие положит необходимую доказательную базу, то это дело будет отправлено по подследственности в орган, который будет ее реализовывать".
УНН в специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили информацию о том, что Мирослава Продана вызвали на допрос 15 ноября.