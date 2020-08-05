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Про зарплати і привілеї іноземців: радник Зеленського висловився про наглядові ради

Про зарплати і привілеї іноземців: радник Зеленського висловився про наглядові ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. На сьогодні відмовитися від наглядових рад держкомпаній, а також повністю їх "українізувати" можна, але це не буде доцільним. Про це в коментарі УНН розповів радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.

"Дискусія в суспільстві про наглядові ради примітивізується до рівня заробітних плат. Запит на соціальну справедливість на тлі поточної економічної кризи абсолютно логічно вихоплює саме те, що лежить на поверхні. Тут чітко є дві екстремально протилежні позиції - або встановити компенсацію членам наглядової ради на рівні середньої по економіці, або виплачувати компенсацію на тому рівні, який є в найбільш розвинених країнах для супер-кваліфікованого персоналу. Для того, щоб компенсувати "незручності", які виникають при знаходженні на цій позиції", - вважає експерт.

У той же час, вважає він, питання зарплат "є другорядним", хоча і потребує адаптації до економічних реалій.

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Устенко відзначає, що, якщо зарплата, яка пропонується в наглядовій раді держкомпанії буде менше тієї, яку людина може для себе знайти на ринку, то вона просто не прийме пропозицію.

"... Не варто дивуватися й диференціації в зарплатах членів наглядових рад. Але варто серйозно здивуватися тому, що її рівень іноді виявляється абсолютно однаковим у кількох членів наглядової ради одного і того ж підприємства, а відмінність визначається наявністю іншого громадянства .... Відбір до наглядових рад державних компаній - повинен бути не тільки прозорим і формалізованим з точки зору чітких критеріїв відбору. Але - абсолютно точно - на чолі цих критеріїв не може бути наявність іноземного паспорту", - підкреслює радник Президента, зазначивши, що це ще більш актуально при наявності можливого конфлікту інтересів на рівні держави.

Відзначив він і важливість відкритості держкомпаній їх фінансових потоків і прийнятих рішень.

"Чи можна відмовитися зараз від наглядових рад ввівши пряме управління Кабміну і повністю їх "українізувати"? Так можна. Але чи буде це доцільно зараз? Ні, не буде. Кабмін далеко, а наглядова рада поруч. Кабмін перевантажений поточними справами, а наглядова рада може жити "долею компанії". Можливості розширення обов'язків Кабміну обмежені, а наглядові ради - та ще й за такі гроші - можна "змусити" показувати "чудеса ефективності". Чи повинна реформа корпоративного управління ліквідувати точки напруги в держкомпаніях? Так, і може, і повинна. І зусилля повинні бути зосереджені тут, а не на похідному питанні скільки платити. Вирішивши вихідні питання, зможемо і відповісти на питання про те, яка повинна бути справедлива компенсація для членів наглядових рад", - додав радник Зеленського.

Раніше Шмигаль заявив, що реформа корпоративного управління буде продовжена.

Нагадаємо, в квітні Верховна Рада прийняла в цілому проект закону № 3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік. Зокрема ним передбачено редакцію положення про обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів і наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектора економіки на період дії карантину.

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