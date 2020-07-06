Коболев считает скоординированной атакой фиксированные зарплаты для топ-чиновников

"Я бы сказал, что сейчас происходит большая атака на корпоративное управление. Мне кажется, эта атака очень разумно координируется. Это не что-то, что идет от людей, от народа Украины, который не любит независимых директоров", - сказал Коболев.

По его словам, чаще всего аргументом относительно компонентов корпоративного управления является то, что "все они подконтрольны".

В то же время, заявил председатель правления Нафтогаза, это "не правда".

"Основные борцы против корпоративного управления - это люди, которые помнят старые времена, как было легко зарабатывать огромные деньги на таких компаниях, как Нафтогаз. Они хотят вернуться к старым временам", - отметил он.

По мнению Коболева, пока оппоненты корпоративного управления достигли определенного успеха.

"Например - это введение фиксированного уровня зарплат для наблюдательных советов и руководства компаний. Мы знаем, что все эти люди работают прозрачно, они работают ради этой зарплаты. Это - единственный способ, которым они зарабатывают деньги. Они работают без взяток, они не хотят быть коррумпированными. Это означает, что у большинства из них нет другого выхода кроме как уйти из своей позиции. Мне кажется, что это булла самом деле довольно хорошо скоординированная атака, которая имела свой успех", - добавил он.

Кроме того, он призвал международное сообщество и международных стейкхолдеров посвятить огромное внимание этому факту.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла в целом проект закона № 3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год. В частности им предусмотрено редакцию положения об ограничении месячного вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина.



Отметим, по данным различных СМИ, ежемесячный заработок Андрея Коболева достигал от 1,4 до 28,5 млн грн в месяц.

В начале мая он заявил сразу, что за апрель этого года его зарплата составляла около 47 тыс. грн, что эквивалентно около 1750 долларов.