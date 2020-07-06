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Коболев считает скоординированной атакой фиксированные зарплаты для топ-чиновников

Коболев считает скоординированной атакой фиксированные зарплаты для топ-чиновников

Киев  •  УНН

 • 14131 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Введение фиксированного уровня зарплат для наблюдательных советов и руководства компаний - это хорошо скоординированная атака на корпоративное управление. Об этом во время онлайн-дискуссии сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Я бы сказал, что сейчас происходит большая атака на корпоративное управление. Мне кажется, эта атака очень разумно координируется. Это не что-то, что идет от людей, от народа Украины, который не любит независимых директоров", - сказал Коболев.

По его словам, чаще всего аргументом относительно компонентов корпоративного управления является то, что "все они подконтрольны".

В то же время, заявил председатель правления Нафтогаза, это "не правда".

"Основные борцы против корпоративного управления - это люди, которые помнят старые времена, как было легко зарабатывать огромные деньги на таких компаниях, как Нафтогаз. Они хотят вернуться к старым временам", - отметил он.

По мнению Коболева, пока оппоненты корпоративного управления достигли определенного успеха.

"Например - это введение фиксированного уровня зарплат для наблюдательных советов и руководства компаний. Мы знаем, что все эти люди работают прозрачно, они работают ради этой зарплаты. Это - единственный способ, которым они зарабатывают деньги. Они работают без взяток, они не хотят быть коррумпированными. Это означает, что у большинства из них нет другого выхода кроме как уйти из своей позиции. Мне кажется, что это булла самом деле довольно хорошо скоординированная атака, которая имела свой успех", - добавил он.

Кроме того, он призвал международное сообщество и международных стейкхолдеров посвятить огромное внимание этому факту.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла в целом проект закона № 3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год. В частности им предусмотрено редакцию положения об ограничении месячного вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина.

Отметим, по данным различных СМИ, ежемесячный заработок Андрея Коболева достигал от 1,4 до 28,5 млн грн в месяц.

В начале мая он заявил сразу, что за апрель этого года его зарплата составляла около 47 тыс. грн, что эквивалентно около 1750 долларов.

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