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Коболєв вважає скоординованою атакою фіксовані зарплати для топ-чиновників

Коболєв вважає скоординованою атакою фіксовані зарплати для топ-чиновників

Київ • УНН

 • 14138 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Запровадження фіксованого рівня зарплат для наглядових рад та вищого керівництва компаній - це гарно скоординована атака на корпоративне управління. Про це під час онлайн-дискусії сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, передає корреспондент УНН.

“Я б сказав, що зараз відбувається велика атака на корпоративне управління. Мені здається, ця атака дуже розумно координується. Це не щось, що йде від людей, від народу України, який не любить незалежних директорів”, — сказав Коболєв.
З його слів, найчастішим аргументом щодо компонентів корпоративного управління є те, що “всі вони підконтрольні”.

Водночас, заявив голова правління Нафтогазу, це “не правда”.

“Основні борці проти корпоративного керівництва — це люди, які пам’ятають старі часи, як було легко заробляти величезні гроші на таких компаніях, як Нафтогаз. Вони хочуть повернутись до старих часів”, — зауважив він.

На думку Коболєва, наразі опоненти корпоративного управління досягли певного успіху.

“Наприклад — це запровадження фіксованого рівня зарплат для наглядових рад та вищого керівництва компаній. Ми знаємо що всі ці люди працюють прозоро, вони працюють заради цієї зарплати. Це — єдиний спосіб, яким вони заробляють гроші. Вони працюють без хабарів, вони не хочуть бути корумпованими. Це означає, що у більшості з них немає іншого виходу окрім як піти зі своєї позиції. Мені здається, що це булла насправді доволі гарно скоординована атака, яка мала свій успіх”, — додав він.

Крім того, він закликав міжнародну спільноту і міжнародних стейкхолдерів присвятити величезну увагу цьому факту.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону № 3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік. Зокрема ним передбачено редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину.

Зауважимо, за даними різних ЗМІ, щомісячний заробіток Андрія Коболєва сягав від 1,4 до 28,5 млн грн на місяць.

На початку травня він заявив водночас, що за квітень цього року його зарплата становила близько 47 тис. грн, що еквівалентно близько 1750 доларів.

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