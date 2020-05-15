Призовників з окупованого Севастополя з 20 травня відправлятимуть на службу до ЗС РФ - Мінреінтеграції

"14 травня у Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якого було зазначено, що 20 травня очікується перша планова відправка призовників до збройних сил держави-окупанта. Призовна кампанія триватиме до 15 липня", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що призов населення окупованої території до війська є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.

Також повідомляється, що під час тренувальних польотів 7 травня групи ударних гелікоптерів 39-го вертолітного полку 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО ПівдВО РФ у районі міста Джанкой, що в тимчасово окупованому Криму, один з екіпажів не впорався з керуванням, внаслідок чого гелікоптер впав (1 пілот загинув, 4 отримали поранення).

У МТОТ зазначили, що маневрування здійснювалося у безпосередній близькості до житлових будинків і АЗС, що могло призвести до жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, що протягом тижня кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилась на 38%.